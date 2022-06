Ranskan vaalit kova isku Macronille ja äänestysaktiivisuudelle – "Puolet katsoo, ettei äänestämällä voi saada muutosta"

Tuloksen taustalla vaikuttaa tyytymättömyys Macronin harjoittamaan politikkaan. Macron on ensimmäisellä presidenttikaudellaan ajanut muun muassa eläkeiän nostoa ja veronkevennyksiä. Vaaleja Ranskanssa seurannut MTV Uutisten toimittaja Kira Poutanen sanoo, että vaalitappio on kova isku presidentille.

– Macron on tottunut viemään uudistuksia läpi suhteellisen helposti kansalliskokouksessa jossa hänellä on ollut ehdoton enemmistä edellisellä hallituskaudella. Nyt hänen on kuitenkin haettava uusia liittolaisia parlamentista.