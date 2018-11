Ranskan romahtaneesta kerrostalosta löydettiin jo neljäs uhri – talo oli kuntotarkastettu lokakuussa, mutta evakuointipäätös jätettiin tekemättä

Polemiikki ränsistyneistä taloista

Romahtaneiden kerrostalojen kunnosta on syntynyt poliittinen kiista Ranskassa. Viranomaiset ovat paljastaneet, että jopa 6000 Marseillen kaupungin asuntoa on ränsistyneessä kunnossa.

– Olen täällä pitämässä seuraa niille naisille ja miehille, jotka yrittävät pelastaa ihmishenkiä. Keskustelu tilanteesta voi tulla myöhemmin, tutkinta on käynnissä nyt. Tärkeintä on löytää eloonjääneitä, sillä niin pitkään kun meillä on toivoa, me jatkamme ihmishenkien pelastamista, hän toteaa ranskalaismedialle.