Rangers-luotsi antoi päivityksen Glen Kamaran tilanteesta – "On parasta, että hän on sivussa"

Bealen alaisuudessa keväällä pienelle vastuulle jäänyt Kamara on pyörinyt kesän aikana siirtohuhujen keskellä. 27-vuotias keskikentän taituri on toistaiseksi loistanut poissaolollaan Rangersin harjoitusotteluista.

Päävalmentaja Beale kertoi The Scottish Sunille , miksi Kamara on ollut sivussa.

– Glenille annettiin pidennetty vapaa kauden päätteeksi maajoukkuetehtäviensä vuoksi. Sitten hän oli sairaana, mikä on pitkittynyt. Hän harjoittelee nyt eristyksissä, eikä joukkueen kanssa, saadakseen itsensä taas kuntoon, Beale toteaa.

Samaan hengenvetoon Beale kuitenkin ottaa esiin Kamaran ympärillä pyörineet siirtohuhut. Rivien välistä on luettavissa, ettei Kamara kuulu tulevalla kaudella Bealen suunnitelmiin.

– Glenin kohdalla on myös paljon muutakin – tiedusteluita ja hänen keskusteluitaan eri henkilöiden kanssa, joten on parasta, että hän on sivussa ryhmästä, Beale kertoo.