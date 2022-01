Rallimestarin pojan spinnaus ja outo ongelma hämmästyttivät suomalaisasiantuntijaa – "Miten se on edes mahdollista?"

Pääkuvan video: Oliver Solbergin outo spinnaus ja hämmästyttävä ongelma puhuttivat Monte Carlon MM-rallissa – "Miten se on edes mahdollista?

Norjalaisen maailmanmestarin Petter Solbergin poika, Ruotsin väreissä ajava Oliver Solberg koki torstai-illan aikana spinnauksen ja kärsi myös eräästä teknisestä ongelmasta, mikä hämmästytti C Moren asiantuntijaa Jari Ketomaata .

– Miten se on edes mahdollista? Tuolla autolla on kuitenkin ajettu päivien ajan testiä, Ketomaa ihmetteli C Moren studiolähetyksessä.