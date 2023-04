Ralliautojen turvallisuudessa yhä aukkoja, asiantuntijalta erityinen huomio – "Ne ovat vaaranpaikat meille"

Traaginen onnettomuus nosti ralliautojen turvallisuuden jälleen keskustelupöydälle. Ralliautojen turvallisuus on ottanut valtavia askeleita eteenpäin viime vuosina, mutta vaara on aina läsnä.

– En usko, että mitään lajia täysin turvalliseksi saadaan. Ei myöskään rallia. Todella paljonhan rallin turvallisuusaspekteihin on kiinnitetty huomiota lähivuosina. Ne kehittyvät vuosi vuodelta, C Moren asiantuntija Riku Tahko pohtii.

– Meidän vaaranpaikat ovat oviaukot. Meidän on jollain päästävä sinne turvakaarien väliin autoon sisään. Siihen on yksinkertaisesti jätettävä sen verran tilaa, että sinne autoon pääsee. Vaikka tällekin vuodelle on tuotu uusia turvajärjestelmiä, nimenomaan turvakaarien sijoitteluihin. Kuskien on päästävä sinne autoon. Ne ovat vaaranpaikat meille, Tahko kertoo.