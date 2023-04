Craig Breenin onnettomuus nosti esiin tärkeän turvallisuuskysymyksen – "RIskejä ei voida poistaa kokonaan"

Citroenin tallipäällikkönä ja Kansainvälisen autoliiton FIA:n rallipomona aiemmin toiminut Yves Matton painottaa, että riskit ja vaarat ovat aina osa ralliautoilua, vaikka turvallisuus on parantunut huomattavasti.

– Siitä on yli 15 vuotta aikaa, kun sarjassa oli kuolemaan johtanut onnettomuus. Se johtuu siitä, että tämä on lajin korkein taso. Kaikki asiat tutkitaan, jotta turvallisuus on mahdollisimman korkealla tasolla, Matton kertoi Belgian yleisradioyhtiölle RTBF:lle.