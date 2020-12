Rakettikaupassa uskotaan koronan piristävän ilotulitteiden myyntiä: "Se on ehkä siirtänyt hankintaa kuluttajapuolelle"

Suomen Rakettitukun toimitusjohtaja Antti Aitto-ojan mukaan rakettien myynti on käynnistynyt hyvin. Hän uskoo, että ilotulitteiden myynnissä saatetaan ylittää viime vuoden luvut, sillä koronatilanteen vuoksi kaupunkien yleisiä ilotulitusnäytöksiä on peruttu.

Kriittisyys on jo osin vaikuttanut rakettivalikoimaan: tarjolla on aiempaa hiljaisempia paukkuja ja muovijätettä on pyritty vähentämään. Myös väärinkäytettynä herkästi henkilövahinkoihin johtaneita tuotteita on poistettu, Rakettitukun toimitusjohtaja kertoo.