Rakastettu Tivoli Seiterä lopettaa: "On aika sanoa heippa"

Yleinen epävarmuus on hankaloittanut merkittävästi tivolitoimintaa, Tuomo ja Mari Seiterä kertovat yrityksen tiedotteessa.

Myös henkilökunnan saatavuus on vaikeutunut Ukrainan ja Venäjän sodan takia. Yritys kertoo työllistäneensä lukuisia kansallisuuksia kiertävään kausityöhön, johon on sen raskauden vuoksi ollut vaikea löytää tekijöitä.

Tivoli Seiterän on perustanut vuonna 1966 Tuomo Seiterän isä Lauri Seiterä. Tivolitoiminta on siis kulkenut suvussa lähes 60 vuotta. Tuomo ja Mari Seiterä ovat pyörittäneet tivolia noin 30 vuotta.

– Tivolitoiminta on ollut perheellemme elämäntyö ja mielekäs bisnes, mutta työ on vaativaa ja pitää sisällään paljon muutakin kuin kiertuekuukaudet. Nyt on meidän aika ottaa rennommin – vaikka paikalleen ei meidän luonteellamme osatakaan jäädä.