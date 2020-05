Säilyvätkö turvavälit vuoristoradan kyydissä? Näillä keinoilla huvipuistot valmistautuvat korona-ajan huvitteluun

– Ajatus on niin, että perhekunnittain voidaan sijoittaa ihmiset lähekkäin. Mutta eri seurueiden välissä voi olla turvavälit niin, että yksi rivi jää tyhjäksi, Adlivankin kertoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

– Hyvänä esimerkkinä on ruokakaupat, joissa on lattiaan laitettu tarroja, että millä väleillä jonotetaan.

Muumienkin kanssa turvavälein

Muumimaailman toimitusjohtaja Tomi Lohikoski kertoo, että ohjetta puistojen avaamisesta on odotettu hartaasti.

– Toiminnan järjestäjällä on iso vastuu mahdollistaa se, että asiakkaat voivat vastata itse omasta turvallisuudestaan. Tällä tarkoitan, että meillä on mahdolliset turvavälit tai rajoitetut asiakasmäärät, jotka mahdollistavat etäisyyden pitämisen. Jos mietitään pintojen koskettamista, sanoisin että vanhemmilla on iso vastuu omista lapsistaan, hän sanoo.