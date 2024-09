Saksan laitaoikeisto voitti aluevaaleissa – mitä vaalitulos merkitsee Saksalle?

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on kehottanut maan valtapuolueita kieltäytymään yhteistyöstä aluevaalit voittaneen laitaoikeistopuolueen kanssa.

Thüringenissä puolue nousi suurimmaksi lähes 33 prosentin kannatuksella. Suurimman tappion kärsivät perinteiset vasemmistopuolueet ja vihreät. Saksassa puolue on toiseksi suurin, keskustaoikeistoilaisen CDU:n jälkeen, noin 31 prosentin kannatuksella. Hallitusneuvotteluista odotetaan erittäin vaikeita.

Asiantuntija: Vaalituloksella ei suoria vaikutuksia muuhun Eurooppaan

Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller kertoo Kymmenen uutisissa, että kahdessa osavaltiossa asuu yhteensä seitsemän prosenttia saksalaisista. Niissä AfD on jo aikaisemmin ennen vaaleja ollut vahvimmillaan.

– Vasemmistokonservatiivinen BSW on tullut varteenotettavaksi puolueksi, Feller kertoo.

Alle vuoden ikäinen puolue on noussut nollasta 12-16 prosentin kannatukseen.

– Saksalla ei ole ihan niin selkeä suhde Venäjään kuin mitä Suomella on, johtuen erilaisista historioista. Suomessa Venäjä on useimmiten ollut hyökkäävänä osapuolena, kun taas Saksassa on ollut toisinkinpäin.