Jälleen yksi reitti Venäjälle säppiin – oli lähin rajanylityspaikka Suomesta matkaaville

Venäjä on aiemmin ilmoittanut syyksi oman raja-asemansa remontin, jonka on määrä jatkua ensi vuoden loppuun saakka. Rajan ylittäminen Narvassa on jatkossa mahdollista vain jalkaisin.



Narva on ollut lähin rajanylityspaikka Suomesta Venäjälle matkaaville sen jälkeen, kun Suomen itäraja suljettiin. Suomalaisille lähimmät mahdollisuudet ylittää raja Venäjälle autolla ovat nyt Koidula ja Luhamaa eteläisessä Virossa.