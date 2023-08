Räjähtäviä droneja Ukrainassa rakentava Oleksandr MTV Uutisille: ”Tuhlaan kaikki rahani vihollisten kuoleman eteen”

MTV Uutisten toimitaja Niko Nurminen raportoi Ukrainasta räjähdelennokkien rakentamisesta. Pihapöpelikköjen takana sijaitsevassa autotallitallissa syntyy käsityönä räjähtäviä lennokkeja. ”Kohtelias Hirvi” -nimen saanut ase ei lennä Moskovaan saakka vaan tuhoaa kohteita, kuten panssariajoneuvoja 32 kilometrin säteellä. Lennokki kulkee 120 kilometrin tuntivauhtia. Nurminen kertoo, että räjähteitä kuljettavia miehittämättömiä ilma-aluksia tai kamikaze-drooneja valmistetaan tällä hetkellä sadoissa pikkupajoissa ympäri Ukrainaa. – Hankin tarvikkeet ja teen työn sotilaan palkallani, joka on alle tuhat eroa kuussa. Tuhlaan siis kaikki rahani vihollisten kuoleman eteen. Ensimmäisessä versiossa ajatus lähti siitä, että runkona on viemäriputkea. Sitä ei ollut helppoa työstää ja tämä uusi runkomateriaali on parempaa, kommentoi Oleksandriksi esittäytyvä mies.

Uusi materiaali on ulkomainoksissa käytettävää muovia. Lennokkien idea on tehdä niistä niin yksinkertaisia ja halpoja, että niitä pystyy kasaamaan ilman insinöörikoulutusta. Sofistikoituneempiakin hankkeita on. Joissakin pajoissa on laboratorio-olosuhteet ja tarkat turvatoimet.



Hankekoordinaattori Anatolii Akulov toteaa, että vihollinen kehittyy koko ajan.