Raitiovaunujen ajojohdot tippuivat alas Helsingin keskustassa – liikenne sekaisin

Tilanne ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Tilanteesta aiheutuu huomattavaa liikennehaittaa, joka kestää pelastuslaitoksen mukaan ainakin tunnin ajan. Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä. Liikenne on poikki Mannerheimintiellä molempiin suuntiin Sokoksen tavaratalon kohdalla.