Rantaradalla Turun ja Salon välillä liikenne oli maanantai-iltapäivällä pysähtyneenä yli tunnin, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos tiedotteessa.

Pelastuslaitoksen mukaan Turusta Helsinkiin matkanneen junan kuljettaja oli Salon pohjoispuolella havainnut ihmisen raiteilla ja tehnyt hätäjarrutuksen. Kuljettajan havaitsemaa ihmistä etsittiin radalta ja juna tarkastettiin, mutta ketään ei löytynyt eikä junassa ollut merkkejä osumasta.

Pelastuslaitos arvioi, että kiskojen välissä maannut ihminen oli poistunut paikalta.

VR:n verkkosivujen mukaan neljä Helsingin ja Turun välillä liikennöivää junaa myöhästyi tapauksen mukaan aikataulustaan. Jokaisen junan myöhästymisen syyksi kerrotaan VR:n verkkosivuilla ilkivalta.