Raiskauksista tuomittu 70's Show -näyttelijä siirretty korkean turvaluokituksen vankilaan, jossa Charles Manson aikoinaan istui

Yhdysvaltalainen 70's Show -näyttelijä Danny Masterson on siirretty korkean turvaluokituksen vankilaan, kertovat muun muassa The Independent ja Deadline . Kahdesta raiskauksesta vähintään 30 vuoden vankeusrangaistukseen tuomittu näyttelijä siirrettiin Kaliforniassa sijaitsevaan, vain miehille suunnattuun Corcoran State Prison -vankilaan, jossa muun muassa tunnettu kulttijohtaja Charles Manson istui aina kuolemaansa saakka.

Corcoran State Prison -vankilassa on noin 3700 vankia, joista 42 on saanut kuolemantuomion. Kyseisessä vankilassa on myös suojayksikkö niille vangeille, jotka tarvitsevat erityistä suojelua muilta vangeilta.