Mies todettiin syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin, jotka hän oli tehnyt viime vuoden syyskuussa New Yorkissa. Hänen syytettiin muun muassa värvänneen järjestelmällisesti naisia ja alaikäisiä nuoria seksiä varten, minkä jälkeen hänen kerrottiin käyttäneen heitä hyväkseen.

New York Post uutisoi heinäkuun alussa, että Kelly on asetettu tarkkailuun itsetuhoisuuden varalta. Itsemurhatarkkailulla tarkoitetaan ympärivuorokautista seurantaprosessia, jonka avulla varmistetaan, ettei tarkkailtavaksi asetettu henkilö tee itsemurhaa.

Copyright © 2018 BACKGRID, Inc./All Over Press

– Metropolitan Detention Centerin politiikkana on asettaa korkean profiilin henkilöt itsemurhatarkkailun ankariin olosuhteisiin riippumatta siitä, ovatko he itsetuhoisia vai eivät (tämä tehtiin äskettäin Ghislaine Maxwellin kanssa), Bonjean sanoi viitaten edesmenneen Jeffrey Epsteinin ex-tyttöystävään, joka suorittaa 20 vuoden tuomiota samaisessa vankilassa.

Haastoi vankilan oikeuteen

Vastauksena Kelly nosti New York Postin tietojen mukaan kanteen vankilaa vastaan väittäen, että hänet määrättiin itsemurhatarkkailuun virheellisesti.

Laulajan mukaan hänet on altistettu "ankarille olosuhteille", jotka aiheuttivat "vakavaa henkistä kärsimystä", ja muodostavat julman ja epätavallisen rangaistuksen, joka rikkoo Yhdysvaltain perustuslain kahdeksatta lisäystä.

Kuten Bonjean teki lausunnossaan, myös Kelly mainitsi kanteessaan Ghislaine Maxwellin sanoen, että tämä on kokenut saman kohtalon.

Kellyn mukaan hänet on sijoitettu yksittäiseen selliin ilman sängyn kaiteita, suihkua tai vessapaperia, ja että hänet on pakotettu syömään käsin. Miehen mukaan hän ei voi myöskään pitää yhteyttä läheisiinsä. Hän sanoi myös, että on ironista, etteivät itsemurhatarkkailuun asetetut vangit saa psykiatrista hoitoa.