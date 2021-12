Rahtialus tulessa Göteborgin edustalla – 17 miehistön jäsentä yhä kyydissä

Almirante Storni -aluksen 17 hengen miehistön kerrotaan olevan turvassa. Aluksen kapteeni on kieltäytynyt evakuoinnista ja sanonut miehistön auttavan tulipalon sammuttamisessa. Paloa on sammutettu läpi yön.

Tulessa on aluksen kannella keulaosaan lastattu puutavaralasti, joka on kääritty muoviin. Tämä on tehnyt sammuttamisesta vaikeaa.