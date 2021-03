Rahat tilille ja koronarokotteet tulevat pikana – näin olemattomia ja väärennettyjä rokotteita on yritetty myydä myös Suomelle

Huijausyrityksissä puhutaan kaikkiaan 14 miljardista eurosta. Niissä on kyse massiivisesta ja ammattimaisesta rikollisuudesta. Sitä tapahtuu ympäri maailmaa.

– Käynnissä olevat tutkinnat liittyvät siihen, että viranomaisille on tarjottu nopeasti valtavaa määrää rokotteita. On annettu tilinumero ja sanottu, että kun rahat tulevat, niin saatte nopeasti rokotteita. Käytännössä rokotteita ei ole edes olemassa, Itälä avaa rikollisten toimintaa.

Myös Suomelle on yritetty kaupata koronarokotteita ohi virallisten kanavien . Tautitilanteen pahentuessa myös paineet rokottamiseen ovat kasvaneet ja rikolliset haistavat, missä raha liikkuu.

40 miljoonaa tuotetta takavarikoitu

Koronavuosi on innoittanut rikollisia väärentämään esimerkiksi maskeja. Netistä ostava ei voi aina tietää, minkälaista tavaraa oikeasti ostaa.

– Näissä huijauksissa rikolliset ovat osin onnistuneet, mutta myös me viranomaiset olemme onnistuneet. Toimenpiteidemme ansiosta on takavarikoitu 40 miljoonaa tuotetta. Se on iso määrä, Itälä kertoo.