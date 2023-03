Hollywood-tähti Glenn Close tähdittää Tove Janssonin Kesäkirja-teokseen perustuvaa elokuvaa – kuvataan kesällä Suomessa

Tove Janssonin kesäkirjan ilmestymisestä tuli viime vuonna kuluneeksi 50 vuotta. Se kertoo maagisen ja elämää kohottavan tarinan Sophia-tytöstä ja tämän isoäidistä, jotka viettävät kesän pikkuisella saarella Suomenlahdella. Vuonna 1972 julkaistua kirjaa ovat pitäneet mestariteoksena niin kriitikot kuin lukijatkin, ja se on käännetty 35 kielelle. Elokuvan kuvaukset alkavat ensi kesänä Suomessa. Tove Janssonin veljentytär Sophia Janssonin mukaan tarinan tuominen valkokankaalle on hänelle henkilökohtaisesti hyvin koskettavaa.

– Kesäkirja on rakas monille lukijoille ympäri maailman ja sillä on erityinen paikka sydämessäni. Sen jokainen sana herättää eläviä lapsuusmuistoja rakkaasta isoäidistäni — hänen äänensä, hänen tapansa suhtautua saareen ja liikkua saarella. On fantastista ja henkilökohtaisella tasolla syvästi liikuttavaa vihdoin nähdä tämän tarinan heräävän eloon valkokankaalla, Jansson sanoo elokuvan tiedotteessa.