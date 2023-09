Rafael Nadalista huolestuttava tieto

37-vuotias Nadal on ollut sivussa tenniskentille tammikuun puolivälin Australian avointen toisen kierroksen tappiostaan lähtien. Hänen lonkkansa operoitiin kesän alussa.

Paluu turnauksiin on Nadalin suunnitelmissa vasta ensi vuonna, mutta kuukausia leikkauksen jälkeen lonkan toipuminen on yhä hidasta.

– Kipu ei ole poistunut, mutta nyt se on hallinnassa. On hetkiä, jolloin jalkani ei anna minulle rauhaa. Silloin jopa portaissa käveleminen on minulle vaikeaa, Nadal kommentoi espanjalaiselle Movistar+:lle Aftonbladet-lehden mukaan.