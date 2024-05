Posketon avausottelu: Jopa Rafael Nadal kauhisteli arpaonneaan Ranskan avoimissa

37-vuotias Nadal, joka pelaa hyvin todennäköisesti uransa päätöskautta, on kärsinyt sitkeistä loukkaantumisista, jotka estivät hänen osallistumisensa myös vuodentakaisiin Ranskan avoimiin. Samalla hänen rankinginsa maailmanlistalla on pudonnut 275. sijalle.

Nyt hän palaa suosikkiturnaukseensa, jonka hän on voittanut ennätykselliset 14 kertaa. Haaste on heti valtava, kun vastassa on turnauksen 4. sijoitettu Zverev, joka valloitti Rooman Masters-turnauksen massapinnoitteella reilu viikko sitten.