Radiojuontaja Juho Keskitalosta tuli isä – kertoo kuulumiset sairaalasta

Suomipopin radiojuontaja Juho Keskitalo sai kumppaninsa Emilian kanssa tytön.

Radio Suomipopin juontaja Juho Keskitalo tuli äskettäin isäksi. Hän kertoo ilouutisesta Instagramissa.

– Täällä kaikki kunnossa! Tyttö on terve, ja äiti voi hyvin, Keskitalo kirjoittaa kuvan yhteyteen.

– Tässä nopea sometus. Olen ollut 23 tuntia iskä ja jatkan näitä hommia nyt, hän jatkaa.

Keskitalo ja hänen kumppaninsa Emilia kertoivat perheenlisäyksestään kesäkuussa Instagramissa.

– Tässä on syy, miksi aioin olla lähtemättä Selviytyjiin, mutta syksyllä me nyt sitten katsotaankin sitä kolmistaan, Keskitalo kirjoitti tuolloin Instagramissa.

– Emppu vakuutti, että voin lähteä, kun molemmilla asuu perhettä meidän kotikaupungissa, ja tukiverkostot ovat tosi hyvät. Sinänsähän lähtemisestä tuli sitten entistä vaikeampaa ja ikävästä isompaa, mutta jollain tavalla varsinainen kisa kuitenkin helpottui: Tiesin, että tuli pelissä miten vaikea tilanne tahansa, voin aina muistuttaa itseäni siitä, että oikeassa elämässä olen jo voittanut, hän jatkoi.

Keskitalo on mukana nyt meneillään olevalla Selviytyjät Suomi -kaudella. Hänen parinaan kilpailussa nähdään hänen ystävänsä Tiina Käpylä.