Hukkajoen törkeässä luonnonsuojelurikoksessa useita epäiltyjä

Oulun poliisi tutkii epäiltyä törkeää luonnonsuojelurikosta, joka on tapahtunut Suomussalmen Hukkajoella.

Metsähallituksen viikko sitten poliisille tekemän ilmoituksen mukaan Hukkajoessa on kuollut arviolta tuhansia jokihelmisimpukoita, kun joen yli on ajettu metsätyökoneilla. Jokihelmisimpukka eli raakku on uhanalainen laji.

Poliisille on toimitettu asiasta tutkintapyynnöt myös ELY-keskukselta sekä paikkakunnalla sijaitsevalta kalavesiosuuskunnalta. Esitutkinta on edelleen alkuvaiheessa, mutta asianosaisten selvittely on polisiin mukaan edistynyt.

Hakkuu toteutettu aliurakointina

Poliisilla on tiedossa, että maanomistaja on myynyt puut Stora Ensolle, joka on tilannut hakkuun kainuulaiselta metsäkoneyritykseltä. Hakkuu on toteutettu aliurakointina.

– Rikosoikeudelliset vastuukysymykset sekä perusteet yhteisvastuun ja vahingonkorvausten osalta tullaan selvittämään esitutkinnassa, poliisi kertoo tiedotteessaan.

– Kuulusteluja ei ole päästy vielä aloittamaan, joten tässä vaiheessa poliisi ei vahvista epäiltyjen tahojen nimiä.

Poliisi kertoo arvioineensa mahdollisia takavarikkoja ja käyneensä läpi vaihtoehtoja myös syyttäjäyhteistyössä.

Poliisin mukaan "ottaen huomioon kokonaisharkinta" takavarikointeja ei tehdä ainakaan esitukinnan tässä vaiheessa.

– Tapauksen esitutkinta tulee kestämään useita kuukausia muun muassa aineellisten vahinkojen selvittämisen vuoksi, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Tiina Lehmus toteaa tiedotteessa.

Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta lisää heti, kun se esitutkinnan kannalta on tarkoituksenmukaista.