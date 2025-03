Pysäyttävä näky NBA:ssa: Tähtinimi oksensi kentälle – vietiin pyörätuolissa pois

New York Knicksin ja Miami Heatin välinen NBA-ottelu jouduttiin keskeyttämään kymmeneksi minuutiksi, kun yhdysvaltalaisnäyttelijä Tracy Morgan oksensi kentälle.

Morgan, 56, on tuttu näky Madison Square Gardenilla. Tunnetun koomikon kerrotaan seuraavan Knicksin otteluita usein muun muassa näyttelijä Chris Rockin tai ohjaajatähti Spike Leen seurassa kentän laidalla.

Maanantai-illan ottelussa Miami Heatia vastaan hän herätti kuitenkin tavanomaista suurempaa huomiota huolestuttavan välikohtauksen seurauksena.

Morgan oksensi kesken pelin kentälle, minkä jälkeen hänet vietiin pyörätuolissa pois paikalta. Morganin nenän kerrottiin myös vuotaneen verta, kun hän piteli pyyhettä kasvoillaan matkalla ulos.

Toistaiseksi on vielä epäselvää, mikä tarkalleen aiheutti välikohtauksen.

New Yorkista kotoisin oleva Morgan joutui hetkellisesti koomaan vuonna 2014 sattuneen auto-onnettomuuden seurauksena. The Mirror kertoo, että näyttelijä on kamppaillut terveysongelmista myös vuonna 2010 tehdyn munuaisensiirron ja vuonna 1996 todetun diabeteksen takia.

Ottelu oli välikohtauksen vuoksi keskeytettynä noin kymmenen minuutin ajan. Knicks voitti Heatin ottelussa 116–95.

Morgan on tullut suurelle yleisölle tutuksi muun muassa Saturday Night Live -ohjelmasta sekä 30 Rock -komediasarjasta.

Näyttelijät Dave Chapelle, Tracy Morgan ja Chris Rock Knicksin ottelussa vuonna 2023./All Over Press