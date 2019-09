Pyörävaras kärähti kaupitellessaan saalistaan – Poliisi: Pyörää ei pidä jättää lukitsematta hetkeksikään

Poliisi kertoo, että kuluvalla viikolla Huittisissa on viety useita polkupyöriä, ja kateissa on vielä ainakin muutama Cube-merkkinen pyörä, joista toinen on metallinmusta ja toinen 29-tuumainen ja väriltään harmaa. Poliisi pyytääkin yleisöltä tietoja, jos joku havaitsee myynnissä pyöriä, jotka sopivat kyseisiin tuntomerkkeihin.