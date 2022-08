Puukotettu Salman Rushdie päässyt pois hengityskoneesta – pystyy puhumaan

Asian on vahvistanut Rushdien agentti Andrew Wylie muun muassa New York Times -lehdelle.

Rushdien ja häntä kirjallisuustapahtumassa haastatelleen Ralph Henry Reesen kimppuun hyökännyttä 24-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syyte Rushdien murhan yrityksestä ja Reesen pahoinpitelystä. Epäilty on kiistänyt syyllisyytensä rikoksiin, kun jutun syyttäjä on taas luonnehtinut miehen tekoja ennalta suunnitelluiksi.