Putinin passi tarkastettiin

Venäjän presidentti Vladimir Putin on virallisesti jättänyt paperit hakeakseen kolmannelle peräkkäiselle kaudelleen presidenttinä. Yhteensä Putin on ollut vallassa joko presidenttinä tai pääministerinä vuodesta 1999.

Putin vieraili maanantaina Moskovassa sijaitsevassa Venäjän keskusvaalilautakunnassa, jossa myös hänen passinsa tarkastettiin. Venäjällä julkaistiin Putinin vierailusta video, jonka uutistoimisto Reuters on välittänyt.

Itsenäisenä ehdokkaana

– Minulla on ollut erilaisia ajatuksia eri aikoina, mutta nyt on aika, jolloin päätös on tehtävä, Vladimir Putin sanoi armeijan kunniamierkkien jakoseremoniassa 8. joulukuuta.