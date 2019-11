Putinilta yllättävä miljoonahanke: Haluaa rakentaa nettiin oman venäjänkielisen Wikipedian, jossa "tieto on luotettavaa"

Tällä Putin viittasi venäjänkieliseen tietosanakirja Great Russian Encyclopediaan, jota on julkaistu paperimuodossa. Tietosanakirja pohjautuu Neuvostoliiton aikaiseen tietosanakirjaan. Teosta on kritisoitu, koska sen sisällön sanotaan muistuttavan osittain neuvostohallinnon virallisia kantoja.

Venäjänkielisessä Wikipediassa on 1,5 miljoonaa artikkelia. Wikipedia on vapaan sisällön tietosanakirja, joka on käytettävissä miltei 300 eri kielellä.