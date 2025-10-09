Putin pahoittelee matkustajakoneen putoamista Kazakhstanissa.

Vladimir Putin on kommentoinut viime joulukuussa Azerbaidzhanin Bakusta Venäjän Groznyiin matkalla olleen Embraer 190 -matkustajakoneen putoamista Kazakstanissa. Venäjän presidentti kertoi Azerbaidzhanin presidentti Ilham Alijeville, että kaksi venäläisohjusta olisi räjähtänyt koneen vieressä sen jälkeen, kun "ukrainalaisia drooneja oli tunkeutunut Venäjän ilmatilaan", kertoo uutiskanava Reuters.

Putinin mukaan ohjukset olisivat räjähtäneet matkustajakoneesta "muutaman metrin päässä", kun kone oli lentänyt Kaspianmeren yli rannikolle.

Putin osoitti heti onnettomuuden jälkeen Alijeville harvinaisen julkisen anteeksipyynnön. Alijev taas on ollut raivoissaan onnettomuudesta ja Venäjän reaktioista asiaan.

Nyt Putinin kerrotaan lupailevan korvauksia onnettomuudesta kärsineille.

– Venäjän puoli tekee kaiken tarvittavan tällaisissa traagisissa tapauksissa – huolehdimme sekä korvauksista, että oikeudellisesta arviosta, Putin sanoi Alijeville.

– On velvollisuutemme ja toistan sen vielä kerran: antaa objektiivinen arvio tapahtuneesta ja selvittää todelliset syyt, hän jatkoi.

Lento-onnettomuudessa kuoli 38 matkustajaa. Eloon jäi 26 matkustajaa.

Ilmavoimien entinen pääkoelentäjä, everstiluutnantti evp. Jyri Mattila kertoi MTV Uutisille viime vuonna, että yleisesti ottaen vastaavissa pakkolaskuissa lopputulema on surullinen. Hän piti pienoisena ihmeenä, että niin moni selvissä rytäkästä hengissä.

– Miten tämän kauniisti sanoisi. Jos matkustajakone tekee tällaisen pakkolaskun ja edes joku selviää hengissä, niin se on jo hyvä juttu. Siinä tapauksessa tätä voi pitää ihmeenä, Mattila kommentoi joulukuussa 2024.