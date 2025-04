Näin Putin onnitteli Ovetshkinia

Venäjän presidentti Vladimir Putin on onnitellut Aleksandr Ovetshkinia. Venäläisestä jääkiekkotähdestä tuli sunnuntaina NHL:n runkosarjan kaikkien aikojen paras maalintekijä.

Ovetshkin, joka tunnetaan myös Putinin vankkana tukijana, vei rikkomattomana pidetyn ennätyksen kanadalaislegenda Wayne Gretzkyltä sunnuntaina. Washington Capitalsin kapteeni laukoi uransa 895. NHL-maalin ottelussa New York Islandersia vastaan.

Ottelu keskeytyi maalin jälkeen ja haastattelussaan Ovetshkin osoitti kiitoksensa faneille.

– Te kaikki fanit, kaikkialla maailmassa. Venäjä – me teimme sen, pojat, me teimme sen. Se on historiaa, Ovetshkin saneli seremonian yhteydessä.

Putin onnitteli Ovetshkinia maanantaina siitä, miten hän on ylittänyt kaikki muut lajin legendat huikealla urallaan, jonka Kremlin päämies sanoi olevan syy juhlaan faneille kaikkialla maailmassa.

– Olet ylittänyt legendaariset mestarit NHL:n runkosarjan otteluissa tehtyjen maalien määrässä, Putin sanoi viestissä Ovetshkinille, jonka Kreml julkaisi maanantaina.

– Olet voittanut kansainvälisiä ja kansallisia turnauksia ja monia muita kirkkaita, ainutlaatuisia saavutuksia, jotka ovat jääneet kansallisen jääkiekkokoulun aikakirjoihin. Tästä saavutuksesta on epäilemättä tullut paitsi henkilökohtainen menestyksesi, myös todellinen juhlanaihe faneille Venäjällä ja ulkomailla.

Vladimir Putin ja Aleksandr Ovetshkin kuvattuna vuonna 2012.

Moskovan Dinamossa kiekko-oppinsa saanut hyökkääjä on pitänyt Instagram-tilillään jo vuosien ajan profiilikuvaa, jossa hän poseeraa Putinin kanssa.

Ovetshkin sai ennätyksensä jälkeen lukuisia onnitteluja myös monilta muilta urheilumaailman tähdiltä, sekä NHL:n suomalaishahmoilta kuten Aleksander Barkovilta ja Teemu Selänteeltä.