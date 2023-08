Purra: Tarkemmat tiedot säästöistä kerrotaan maanantaina

– Maanantaina julkaistaan ministeriön kanta. Tänään olemme käsitelleet yleistä talouden tilaa. Joitakin epävarmuuksia liittyy esimerkiksi talouskasvun suuntaan, ja tiedossa on, että talouskasvu on ollut kitualista, Purra totesi.

– On hyvä tuoda esille, että vaikka hallitusohjelma ja yksittäiset budjetit puuttuvat tähän asiaan voimakkaasti, niin emmehän me ole tilannetta pelastamassa. Tämä vaatii määrätietoisia toimia jokaisessa budjetissa. Eli kun katsoo tilannetta vuoden 2027 tasossa, niin silloinkin meidän velkaantumisemme on hyvin korkeaa. Tarkoittaa sitä, että nyt on viimeinen hetki tehdä näitä toimia, Purra sanoi.