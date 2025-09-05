Puolustusvoimat tilaa satelliittijärjestelmän Iceyeltä – tältä Helsinki näyttää sen silmin

Iceeye satelliitti Lehtikuva
Iceye-satelliitin kuvaa Helsingistä.Handout
Julkaistu 24 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Puolustusvoimat on saanut puolustusministeri Antti Häkkäseltä (kok.) valtuudet tilata satelliittikartoitusjärjestelmä kotimaiselta Iceye-yhtiöltä.

Hankkeen kokonaisarvo on 158 miljoonaa euroa, kertoo puolustusministeriö tiedotteessaan.

Hankinta perustuu aiesopimukseen, jonka puolustusministeriö ja Iceye allekirjoittivat kesäkuussa. Järjestelmän avulla Puolustusvoimat voi kehittää avaruudesta tapahtuvaa itsenäistä valvontakykyä. Pakettiin sisältyy satelliitteja ja niiden käyttöön liittyviä järjestelyjä ja laitteita.

– Tällä valtuutuspäätöksellä käynnistämme Suomen puolustuksen itsenäisen avaruusvalvontakyvyn konkreettisen rakentamisen. Avaus on maamme puolustuskyvyn kehittämisen kannalta historiallinen, ja sillä on myös yleisempää teollisuus- ja teknologiapoliittista merkitystä, kiitteli Häkkänen tiedotteessa.

Iceyen satelliitit kykenevät kuvaamaan ja valvomaan kohteita kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Satelliittien tuottamaa tietoa voidaan käyttää myös muiden viranomaisten tarpeisiin.

Suomen valtion sijoituksia hallinnoiva Solidium on sijoittanut Iceyeen 55 miljoonaa euroa. Iceye ei ole listattu pörssiin.

Lisää aiheesta:

Suomi hankkii ensimmäiset omat satelliitit puolustukseenMinisteriltä jättimäinen patruunatilausSuomi satsaa sotilaiden suojaamiseen kymmeniä miljoonia lisää – tästä on kyseSuomalaiselle puolustusteollisuudelle 32,5 miljoonaa euroa EU-rahaaPuolustusvoimille hankitaan "Davidin linko" Israelista – arvo 316 miljoonaa euroa Puolustusvoimat hankkii kotimaisia pimeänäkölaitteita ja maalinpaikannuslaitteita – kuva näyttää, millaisesta teknologiasta on kyse
SatelliititPuolustusvoimatAntti HäkkänenRahaKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Satelliitit