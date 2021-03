Patrian työntekijät huputettiin autoon, siviiliä osoitettiin kiväärillä – näin puolustusvoimien harjoitukset ovat menneet pieleen ennen lentokenttäsekoilua

Siviilin mukaan aseella on osoitettu kohti, ja myös puolustusvoimat myöntää, että sotilaan ase on voinut osoittaa kohti siviiliä.

Reserviläisen piipun eteen joutuneelle tuhansien korvaukset

Jos aseella on todella osoitettu siviiliä, voi se poikia sotilaspoliiseille pahimmillaan tuomion.

Harjoitusalueelle osuneet työntekijät raudoissa ja silmät peitettynä pakettiautoon

Aseella uhkaaminen on kuitenkin suhteessa vakavampi asia, että siitä voidaan nostaa syyte vaikka ihmisellä itsellään ei olisi vaatimuksia asiassa. Syyte laittomasta uhkauksesta voidaan nostaa, jos uhri tai erittäin tärkeä yleinen etu sitä vaatii tai jos uhkauksen esittämiseen on käytetty hengenvaarallista välinettä. Rynnäkkökivääri on tällainen väline.