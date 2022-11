Puolueet toivovat keskustan kannatuksen nousua pohjamudista – Pöllöraati: "Olisivat potentiaalisempi hallituskumppani"

Keskustan asema hallituksessa on jo pitkään ollut sellainen, jossa se on eri mieltä kuin muut hallituspuolueet. Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tamminen sanoo saamelaiskäräjälain olleen viimeinen pisara hallituksen eripuraisuudessa.

– Keskusta on jatkuvasti halunnut SDP:ltä ja Sanna Marinilta erityishuomiota, Tamminen sanoo.

– Keskusta on hallituksen kakkospuolue, mutta tämä kannatus ei heijastele sitä ollenkaan.

– Keskustelua on käyty koko ajan siitä, mikä on tämä niin sanottu kepun kenttä, joka muka silloin siunasi tämän päätöksen, Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala kysyy.

– Monikin puolue olisi tyytyväinen, jos keskustan kannatus olisi vähän korkeampi tai he pärjäisivät vaaleissa, jolloin he olisivat potentiaalisempi hallituskumppani. Kun näitä kombinaatioita mietitään, niin keskusta siellä aika usein on, Tamminen toteaa.