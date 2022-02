Puolivalmis luksusalus lojuu konkurssiin menneellä saksalaistelakalla – nyt sille etsitään ostajaa: "Olemme koronaviruksen uhreja"

Toistaiseksi vakavia ostajaehdokkaita ei ole ilmaantunut, ja on mahdollista, ettei alus koskaan pääse lähtemään maailman merille. Koko hankkeen hintalappu on 1,5 miljardia euroa, ja varustamo arvioi, että tarvittaisiin vielä 600 miljoonaa euroa, jotta Global Dream saataisiin valmiiksi.

Aika loppuu pian

Astronauteilla ja merenneidoilla koristeltua jättialusta on kaupiteltu eri suuntiin, mutta pesänhoitaja Morgen myöntää, että vaikka kyselyitä on tullut, on hyvän ostotarjouksen varmistaminen vaikeaa. Kun rakentaminen alkoi vuonna 2018, oli risteilyiden kysyntä vilkasta ja markkina kasvoi vauhdilla. Koronakriisi on kestänyt jo kaksi vuotta, eikä paluuta normaaliin ole edelleenkään näköpiirissä.