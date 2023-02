Britannian jättimäinen lentotukialus hajosi lähes uutena – kuka maksaa 4 miljardin korjauksen?

Britannian uusin lentotukialus, joulun 2019 alla käyttöön otettu HMS Prince of Wales, rampautui elokuussa 2022 potkurivaurion vuoksi. Siitä lähtien laiva on odottanut korjauksia.

Kustannuksista on nyt kehkeytymässä The Telegraph -lehden mukaan kiistaa Britannian ja Ranskan välille, tai ainakin Britannian valtion ja ranskalaisen teollisuuskonserni Thalesin välille.

Britannian puolustusministeriö on aloittanut selvityksen, sillä se on alkanut epäillä, että selitys saattaisi olla jälkimmäinen.

Todellista tietoa siitä, miten asia on – tai miten se on brittien mielestä – ei toistaiseksi ole kerrottu julkisuuteen. Jos brittiviranomaisten selvitys päätyy valmistusvirheeseen, maan hallitus todennäköisesti yrittää karhuta rahoja laivan rakentajilta.

– Jos käy kiistattomasti ilmi, että kyse on suunnittelu- tai rakennusvirheestä, rakentajien pitää maksaa se, eikä veronmaksajien. Me emme voi antaa yli 3 miljardin punnan lentotukialuksen ontua, sanoi Telegraphille Britannian entinen ”kakkospuolustusministeri” (engl. Minister of State for the Armed Forces) ja nykyinen puolustuskomitean jäsen Mark Francois.