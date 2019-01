Puolassa teurastettua lihaa on päätynyt Suomeen – saastunutta naudanlihaa tuotiin laittomasti noin 250 kiloa

Puolan ja Suomen viranomaisten valvontatietojen mukaan suoraan teurastamosta ei ole tuotu naudanlihaa Suomeen. Sen sijaan lihaa on tullut lihaleikkaamosta, jonne sitä on myyty teurastamolta.

Ruokavirasto tiedottaa, että Puolan viranomaisten mukaan rikollisen teurastamon kaikki toiminta on lopetettu. Teurastamosta on välitetty naudanlihaa puolalaiseen lihanleikkaamoon, josta on viety lihatuotteita yhdeksään EU-maahan.