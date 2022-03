Puolan presidentti: Jos Venäjä käyttää kemiallisia aseita, saattaa Nato puuttua sotaan

Puolan presidentti Andrzej Dudan mukaan on mahdollista, että Nato saattaisi harkita uudelleen suhdettaan Venäjän ja Ukrainan väliseen sotaan, jos Venäjä käyttäisi kemiallisia aseita. Asiasta kertoo BBC .

– Jos kysyt minulta voiko (Venäjän presidentti Vladimir) Putin käyttää kemiallisia aseita, niin ajattelen, että Putin voi käyttää nyt mitä tahansa, varsinkin koska hän on vaikeassa tilanteessa, Duda sanoi BBC:n haastattelussa.

Länsimaat ovat asettaneet Venäjälle kovia talouspakotteita, joiden seurauksena maan talouden on ennakoitu kärsivän suuresti. Venäjällä on myös ollut suuria sotaa vastustavia mielenosoituksia, joiden myötä tuhansia on pidätetty.