Puolan pääministeri: Ukrainassa on käynnissä hyvän ja pahan välinen sota

Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan Ukrainan sodassa on kyse hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Kiovassa vieraillut Tusk ei säästellyt sanoja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa yhdessä pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Tusk on Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja ja myös Puolan entinen pääministeri, joka palasi virkaan joulukuun puolivälissä. Hän on aiemminkin sanonut, että Ukrainassa käytävä sota on Puolan turvallisuuden kannalta maan tärkein prioriteetti.