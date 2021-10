"Me pysymme" – Puolassa suuria mielenosoituksia EU-jäsenyyden puolesta

Mielenosoituksia järjestettiin sekä pääkaupungissa Varsovassa että lukuisissa muissa paikoissa eri puolilla Puolaa. Mielenosoittajat heiluttivat Puolan ja EU:n lippuja ja huutivat "me pysymme".

Mielenosoittaja kutsuu "mafiavaltioksi"

Monet mielenosoittajat kertoivat uutistoimisto AFP:lle olevansa paikalla siksi, että EU-jäsenyys on puolalle tärkeää.

– Britannia on juuri lähtenyt EU:sta ja se on tragedia. Jos Puola lähtee nyt, sekin on tragedia, sanoi Englannissa opiskeleva Aleksander Winiarski AFP:lle Varsovassa.