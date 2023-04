Puola ja Unkari kielsivät ukrainalaisen viljan ja maataloustuotteiden tuonnin – syynä niiden halpa hinta

Puola ja Unkari ilmoittivat lauantaina kieltävänsä ukrainalaisen viljan ja maataloustuotteiden tuonnin. Kesäkuun loppuun asti kestävien vientikieltojen syynä on maiden halu suojella kotimaisia maatalousyrittäjiään.



Mustanmeren kautta tapahtuvien viljakuljetusten hankaloiduttua Venäjän hyökkäyssodan myötä ukrainalaista viljaa ja muita maataloustuotteita on kuljetettu vientimaihin maateitse EU:n läpi. Suuri osa viennistä on kuitenkin jäänyt Ukrainan naapurimaihin Puolaan ja Unkariin.



Halvan tuontiviljan seurauksena paikallisen viljan hinta on painunut alas, mistä paikalliset maatalousyrittäjät ovat kärsineet. Ongelma on jo aiheuttanut mielenosoituksia ja Puolan maatalousministerin eroamisen.