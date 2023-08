Puola huolissaan: Kreml koordinoi taas hyökkäyksiä Valko-Venäjän-rajallemme – "Väkivalta sotilaita ja rajavartijoita kohtaan on kasvanut"

Valko-Venäjän rajalle rämpi läpi metsien Lähi-idästä lähteneitä siirtolaisia, jotka uskoivat pääsevänsä Eurooppaan. Pian selvisi, että toiminta oli Valko-Venäjän valtiollisesti järjestämää. Tuli välikohtauksia ja Puolalle tuli kiire sulkea raja. Nyt on taas levotonta.

– Tiedämme kaikki, että Valko-Venäjä on nykyään sotilaallisesti osa uudelleenrakennettua Venäjän -imperiumia, joten nämä hybridihyökkäykset Puolaa vastaan on varmasti koordinoitu Kremlissä, Puolan puolustusministeri Mariusz Blasczak sanoi.

Puola on erityisen huolissaan Valko-Venäjälle siirtyneiden ja Ukrainan taisteluiden karaisemien Wagner-palkkasotilaiden roolista uudessa tilanteessa. Ovatko he siellä - Puola ei oikein tiedä mitä rajan takana tapahtuu.

– Jokaisen rajanylitysyrityksen järjestäjä on Valko-Venäjän rajavartiosto, ja lisäksi yritysten luonne on muuttunut: väkivalta Puolan sotilaita, rajavartijoita ja poliiseja kohtaan on kasvanut, Puolan varasisäministeri Maciej Wasik kertoo.