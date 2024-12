Puhemies Halla-aho eduskunnan kokoontumisesta välipäivinä – "Ei meillä ole mitään joululomia"

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) sanoo olevansa avoin ajatukselle, että eduskunta kokoontuisi täysistuntoihin myös joulun välipäivinä.

Asian nosti aiemmin esiin valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.). Hän sanoi olevansa huolestunut eduskunnan valiokuntien viiveistä ja muista ongelmista ensi vuoden budjettiin vaikuttavien lakien käsittelyssä.

Purran mukaan viiveet saattavat johtaa siihen, että kansanedustajien joulutauko ei ala ennen joulua, kuten normaalisti on tapana.

– Tällä hetkellä näyttää kovasti siltä, että eduskunta istuu välipäivinä, Purra kirjoitti pikaviestipalvelu X:ssä tiistaina.

Jussi Halla-aho sanoi keskiviikkona STT:lle pitävänsä tätä mahdollisena.

– Olen avoin tälle ajatukselle, jos näyttää siltä, että tiukan työtilanteen vuoksi vaadittavia asioita ei saada tehtyä ennalta varattujen istuntopäivien puitteissa.

Puhemiehen päätettävissä

Halla-aho kuitenkin korosti, ettei eduskunnan istunnoista päätä hallitus vaan välipäivän istunnot olisivat perustuslain mukaan puhemiehen päätettävissä.

Hän totesi, että ennen päätöstä tulee olla selvä kuva siitä ongelmasta, joka halutaan ratkaista. Sen jälkeen tulee arvioida, saadaanko tämä ongelma ratkaistua lisäpäivien käyttöönotolla.

Halla-aho kertoo kartoittaneensa jo tiistaina päätöksentekoon liittyvää teknistä puolta virkakunnan kanssa. Tämän tarkempaa pohdintaa asiasta ei ole vielä käyty.

– Ollaan vielä aika kaukana niistä välipäivistä, ja tässä tietysti ehtii tapahtua yhtä ja toista. Ja toivomme tietenkin, että asiat saataisiin nyt normaalin työajan puitteissa hoidettua.

Istuntojen järjestäminen välipäivinä olisi hyvin poikkeuksellista, eikä virkakunta Halla-ahon mukaan suoraan muistanut, että niin olisi tapahtunut koskaan aiemmin. Sinänsä se olisi kuitenkin mahdollista.

– Täytyy muistaa, että ei meillä ole mitään joululomia. Istuntoja tietysti pyritään välttämään normaaleina loma-aikoina. Mutta kyllä kansanedustajat ovat koko ajan töissä, ja eduskunta voi kokoontua ja kokoontuukin silloin kun se on tarpeellista, Halla-aho sanoi.

Kiuru moitti hallitusta työruuhkasta

Tilanteen taustalla ovat kiireet erityisesti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) kertoi tiistaina, että muun muassa lakiesitys hedelmöityshoitojen Kela-korvauksista on viivästymässä valiokunnassa.

Alkuperäisen aikataulun mukaan valiokuntien olisi pitänyt saada tiistai-iltapäivään mennessä valmiiksi mietinnöt ensi vuoden budjettiin vaikuttavista laeista.

Halla-aho sanoi STT:lle saaneensa viestejä siitä, ettei valiokunnan työskentelytapa ole ollut niin eteenpäin vievä kuin se voisi olla.

Kiuru puolestaan arvosteli toimittajille eduskunnassa sitä, että hallitus on tuonut valiokuntaan kiireellä poikkeuksellisen paljon esityksiä, joista osan myös eduskunnan asettaman takarajan jälkeen.

– Kyllä hallituksessa on varmasti syytä arvioida vakavasti sitä, mitä on tullut tehtyä. Kyllä se fakta nyt vaan on se, että eduskunta on saatettu tilanteeseen, jossa esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunta on hyvin historiallisessa tilanteessa.