Professori Lavapuro kehottaa puolustusministeri Niinistöä esittämään parempia argumentteja solvauksien sijaan – "Toivoisin, että keskityttäisiin asiaan"

Puhemies Paula Risikko (kok.) perusteli palautusta sillä, että menettely on tarpeen perustuslakiasiantuntijoiden kritiikin jälkeen. Lavapuron lisäksi kritiikkiä on esittänyt muun muassa professori Martin Scheinin.

– Jos puolustusministeri Niinistöllä on huomautettavaa meidän tulkintojamme kohtaan, niin hän voi esittää parempia argumentteja ja pyrkiä perustelemaan, miksi hänen kantansa on oikea, Lavapuro sanoo.

Velvollisuus tuoda epäkohtia esiin



– Some on yksi tapa, millä voidaan tuoda julkiseen keskusteluun epäkohtia, jos niitä havaitaan. Yliopistotutkijoilla on asiantuntijoina jonkinnäköinen velvollisuus tuoda tällaisia asioita esiin, Lavapuro pohtii.