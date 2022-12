Prinssi William osallistui yksin entisen tyttöystävänsä häihin

Kati Nicholl kuvasi vuoden 2011 kirjassaan The Making of a Royal Romance Williamin suhdetta Farquhariin viattomaksi ja herkäksi romassiksi. Farquhar osallistui myös Williamin ja Catherinen häihin vuonna 2011.

Farquhar työskentelee tällä hetkellä erityisprojekteissa ja liiketoiminnan kehittämisen parissa Rutlandin herttuattarelle. Hän on opiskellut näyttelemistä Lee Strasbergin teatteri- ja elokuvainstituutissa New Yorkissa ja hän on myös laulaja-lauluntekijä, joka osallistui The Voice UK:n koe-esiintymiseen vuonna 2016.