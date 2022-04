Lauantain 9. huhtikuuta oletetaan olevan kuningatar Elisabetille koskettava päivä, sillä kuluneeksi tulee vuosi hänen aviomiehensä prinssi Philipin kuolemasta. Kuningattaren uskotaan viettävän merkkipäivää brittilähteiden mukaan yksityisesti. Lisäksi hovin oletetaan julkaisevan aiheeseen liittyvä päivitys sekä some että tiedotuskanavillaan edesmenneen Edinburghin herttuan kunniaksi.

Prinssin kuolintodistuksessa menehtymisen syyksi kirjatiin korkea ikä. Termi on hyväksytty Englannissa ja Walesissa, jos potilas on yli 80-vuotias ja sama lääkäri on hoitanut vainajaa henkilökohtaisesti pitkän ajan todeten yleisterveyden asteittaisen heikkenemisen.