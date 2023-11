Prinsessa Dianan henkivartija oli ainut selviytyjä kohtalokkaasta kolarista – näin hänellä menee nykyisin

Prinsessa Diana ja hänen miesystävänsä Dodi Al-Fayed kuolivat kohtalokkaassa autokolarissa tunnelissa Pariisissa 31. elokuuta 1997. Myös autossa ollut Al-Fayedin kuljettaja Henri Paul kuoli. Ainut, joka selvisi onnettomuudesta, on Dianan henkivartija Trevor Rees-Jones , 54, joka istui autossa pelkääjän paikalla.

/All Over Press

Alla olevassa X-julkaisussa oikeassa alakulmassa on Trevor Rees-Jones kuvattuna lähiaikoina.

/All Over Press

Rees-Jonesia on arvosteltu muun muassa siitä, että hän antoi Dianan ja Dodin nousta kuljettajan kyytiin, vaikka tämä oli nauttinut alkoholia. Onnettomuuden aikaan Paul ajoi huomattavaa ylinopeutta. Lisäksi kuolleiden matkustajien kohtaloksi koitui ainakin se, ettei heillä ollut turvavöitä, eikä Dianan vammojen laajuutta heti huomattu. Rees-Jones oli ilmeisesti ainoa, jolla oli turvavyöt onnettomuuden aikaan, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole.

/All Over Press

Kuusi kuukautta onnettomuuden jälkeen Rees-Jones palasi töihin Dodin isälle Mohammed Al-Fayedille , kunnes halusi jatkaa työuraansa muualla. Hän on sen jälkeen työskennellyt muun muassa YK:ssa ja kerännyt ison omaisuuden yhdysvaltalaisen öljy-yhtiön turvallisuuspäällikkönä Teksasissa.

The Sunille puhuneen lähteen mukaan Rees-Jonesin elämä on nykyisin hiljaista ja rauhallista. Hän ei kuitenkaan tuomitse julkisuutta, mutta on yrittänyt mennä elämässä eteenpäin, eikä juuri puhu onnettomuudesta.