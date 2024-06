Kuukausia parrasvaloista poissa ollut Prinsessa Catherine saapui Buckinghamin palatsiin – kuva

Katen saapui autolla miehensä prinssi Williamin ja heidän kolmen lapsensa kanssa. Heidän on tarkoitus osallistua ”Trooping the Colour” -tapahtumaan. Tämä on vuosittainen sotilasparaati Lontoon keskustassa Britannian monarkin virallisen syntymäpäivän kunniaksi. Kuningas Charlesin oma syntymäpäivä on kuitenkin marraskuussa.