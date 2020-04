Laulaja Bill Withers on kuollut

Withers kuoli maanantaina Los Angelesissa sydänvaivoihin, kertoi hänen perheensä. Withers oli kuollessaan 81-vuotias.

– Hän puhui vilpittömästi ihmisille ja yhdisti heitä toisiinsa, perheen lausunnossa sanottiin.

Withers muistetaan etenkin 1970-luvun hiteistään Ain't No Sunshine, Lean on Me ja Lovely Day. Vaikka Withers lopetti levyttämisen vuonna 1985, hänen laulujensa vaikutus on säilynyt muun muassa Rhythm and blues -musiikissa.

Lean on Me -kappale on viime aikoina yhdistetty koronaviruspandemiaan, koska monet ihmiset ovat julkaisseet siitä omia versioita tukeakseen terveydenhoitohenkilöstöä, kertoo BBC.