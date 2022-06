Twin Peaksin tunnuskappaleesta tunnetuksi tullut artisti Julee Cruise on kuollut

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä ja näyttelijä Julee Cruise on kuollut 65-vuotiaana.

Cruise teki pitkään yhteistyötä elokuvaohjaaja David Lynchin kanssa. Cruise näytteli Lynchin ohjaamassa Twin Peaks -sarjassa ja myös esitti sen tunnuskappaleen Falling, joka nousi suureen menestykseen sarjan suosion myötä. Myöhemmin Cruise liittyi hetkeksi The B-52's -rockbändiin sekä esiintyi teattereissa New Yorkissa. Hänen viimeinen levynsä My Secret Life ilmestyi 2011.